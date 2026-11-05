La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue sabato 7 novembre, alle 21, all’oratorio di Santa Cita, con un viaggio nell’universo musicale di Johann Sebastian Bach, affidato al clavicembalo di Basilio Timpanaro, interprete di riferimento del repertorio barocco. Tre capolavori, tre differenti linguaggi musicali, un unico straordinario compositore. È questo il filo conduttore di “J.S. Bach – L’apoteosi degli stili” il recital che propone un percorso attraverso tre vertici assoluti della letteratura clavicembalistica bachiana: l’ouverture nello stile francese BWV 831, la Fantasia cromatica e fuga BWV 903 e il celebre Concerto italiano BWV 971.

L’eleganza francese, il virtuosismo italiano e la profondità del contrappunto tedesco diventano così le tre anime di un itinerario musicale che attraversa l’intero universo espressivo del compositore.





Basilio Timpanaro, musicista dalla solida formazione internazionale, si è perfezionato nei conservatori di Rotterdam e Utrecht, dove ha conseguito il diploma concertistico di clavicembalo sotto la guida di Siebe Henstra. Ha inoltre approfondito la prassi esecutiva storica attraverso incontri e masterclass con figure fondamentali della musica antica, tra cui Gustav Leonhardt e Ton Koopman.

La sua attività artistica lo ha portato a esibirsi nei principali contesti europei dedicati alla musica barocca, collaborando con interpreti di fama internazionale, tra cui Andreas Staier, con il quale ha eseguito i concerti bachiani per due clavicembali.

La sua discografia comprende registrazioni accolte con importanti riconoscimenti della critica internazionale, tra cui il Diapason d’Or e il Grand Prix du Disque. Alla carriera concertistica affianca un’intensa attività di ricerca musicologica e didattica. Per decenni è stato titolare della cattedra di clavicembalo e tastiere storiche presso il conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Basilio Timpanaro

Prezzo: 0.00

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