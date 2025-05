Sono state tirate su anche una delle ancore con la catena e la vela principale del Bayesian, il veliero colato a picco la notte del 19 agosto dello scorso anno e in cui morirono 7 persone.

Dopo il boma i tecnici del consorzio britannico Tmc Marine hanno iniziato i lavori preparatori che porteranno nei prossimi giorni al recupero del relitto che si trova a 50 metri di profondità. I pezzi della nave si trovano sulla chiatta Hebo Lift 2 la più piccola dell’imbarcazione che si trova al largo di Porticello accanto alla Hebo Lift 10 la grande gru che sarà utilizzata per portare a galla l’imbarcazione.

Dopo la morte del sub olandese di 39 anni sono riprese le attività. Morte del tecnico che ha provocato uno slittamento nel recupero. Il nuovo cronoprogramma ha fissato fra il 26 e il 28 maggio la data in cui materialmente il relitto emergerà, verrà svuotato dell’acqua e trasportato, sospeso in aria, al porto di Termini Imerese.