Sarà eseguita domani mattina l’autopsia all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo di Recaldo Thomas, lo chef e unico componente dell’equipaggio morto nell’affondamento del veliero Bayesian il veliero affondato davanti alle coste di Porticello nel Palermitano il 19 agosto.

Nel pomeriggio sarà eseguita quella su Mike Lynch il magnate inglese e poi sabato mattina sulla figlia Hannah. Saranno così completati gli esami sui corpi delle sette vittime del naufragio. In questi giorni sono stati eseguiti gli esami sui i coniugi Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, e la moglie Judit Elizabeth Bloomer e i coniugi Morvillo.

Secondo i primi riscontri è emerso che sono morti per soffocamento. Saranno ora gli esami istologici a stabilire se le coppie sono morta perché, dopo aver trovato una bolla d’aria in cabina, ha esaurito l’ossigeno oppure se è deceduta per annegamento. Per il naufragio sono indagati il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith che era di guardia in plancia la notte dell’affondamento dell’imbarcazione.