è manager, giornalista ed esperto di comunicazione

Il palermitano Rodolfo Belcastro, su indicazione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi è stato nominato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere della Repubblica italiana.

Manager palermitano classe ’75

Belcastro è un manager nato a Palermo nel 1975. Oggi Chief Communications Officer del Gruppo SACE dove dirige Brand, Digital and People Communications, Ufficio Stampa ed Editorial Desk, Eventi, Sponsorship e Sostenibilità.

Ha una esperienza ventennale nel settore delle Relazioni Pubbliche, Advisory Strategica, Comunicazione Corporate ed Istituzionale.

Giornalista professionista

Laureato con lode in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Palermo, ha continuato il suo percorso accademico con un Master con praticantato giornalistico presso la Scuola di Giornalismo biennale. Dal 2005 è giornalista professionista.

Parte proprio da Palermo la sua carriera con l’Agenzia di Stampa Italpress, Il Giornale di Sicilia, poi l’ANSA, in qualità di inviato da New York, partecipa al principale evento del mondo Apple, il “MacWorld”.

La carriera nel settore della comunicazione

Successivamente a tali esperienze lavorative, inizia a ricoprire incarichi di crescente responsabilità nel settore della comunicazione, nello specifico in ambito finanziario, corporate e istituzionale dalla CIT Italia all’ANAS, dalla Cassa depositi e prestiti alla CIR, holding della famiglia De Benedetti.

La carriera sportiva

Per i Cardinals Palermo, squadra di Football Americano, di cui è inserito della Hall of Fame, ha giocato in maglia azzurra nella nazionale All Star Game ed in una selezione nazionale universitaria italiana contro i Pumas a Città del Messico.

A giugno un altro Cavaliere della Repubblica siciliano

Il 2 giugno il giornalista Salvatore Di Salvo, originario di Carlentini, nel Siracusano, segretario nazionale Ucsi e Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

L’importante riconoscimento conferitogli dal Presidente della Repubblica, gli è stato consegnato, dal prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, durante la cerimonia per il 76^ anniversario della Festa della Repubblica che, quest’anno, si è svolta a Palazzolo Acreide e Ferla alla presenza delle massime autorità civili, militari ed ecclesiastiche della provincia.