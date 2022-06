Le telecamere di BlogSicilia a Bellolampo

“Bellolampo, la città dei rifiuti”, è il titolo della puntata speciale di Casa Minutella, in onda domani alle 14.45 su BlogSicilia.it e su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre. Massimo Minutella ha visitato il sito di Bellolampo in compagnia del presidente della Rap, Girolamo Caruso.

Sono giorni importanti per il sistema dei rifiuti a Palermo. Con il rischio di una crisi ambientale, nella collina alle porte di Palermo si sono accumulati rifiuti per oltre 180 mila tonnellate. La situazione si sta per sbloccare proprio in queste ore con il Comune di Palermo chiamato ad emettere l’ordinanza di Protezione Civile per consentire gli abbancamenti sulla III vasca bis. Con questa procedura verrebbero superate le criticità poste dall’ordinanza 52 del 2 maggio scorso. In pratica, un via libera che sbloccherebbe conferimenti per 100.000 tonnellate di spazzatura. Sul fronte della IV vasca l’assessore Marino, coadiuvato dai suoi uffici, dovrebbe redigere un’ordinanza conforme all’ex articolo 191 del Testo Unico Ambientale. Atto che permetterebbe di conferire altre 250.000 tonnellate di rifiuti, per un totale di 350.000 tonnellate.