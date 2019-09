Una giornata di incontri e percorsi formativi

Arriva in Sicilia l’appuntamento con BeOpen, l’evento italiano più importante per il settore del serramento organizzato dal Consorzio Nazionale dei Serramentisti in collaborazione con CNA Nazionale e locale e col patrocinio di Anfit, Unicmi e Federlegno Arredo, che mira a riunire in un’unica giornata tutti gli operatori della filiera, agevolando le sinergie e il progresso dell’intero comparto.

Main sponsor dell’iniziativa Edil Sider Spa, azienda leader del mercato per i serramenti ad alta efficienza energetica che, a conclusione dell’evento, coinvolgerà i partecipanti per un brindisi di fine lavori.

L’iniziativa si terrà a Isola delle Femmine (Palermo) venerdì 20 settembre, presso l’Hotel Saracen. L’invito a partecipare è rivolto a serramentisti in legno, alluminio, pvc e sistemi misti, rivenditori, installatori, imprese edili, progettisti e showroom che cercano stimoli nuovi e risposte nel confronto con gli esperti del settore e nelle testimonianze dei colleghi.

Il Consorzio Nazionale dei Serramentisti intende rimanere al fianco dei serramentisti attraverso un percorso ideale, che si snoda dalla conoscenza del mercato fino alla posa in opera del serramento: sarà questo il filo conduttore degli interventi della giornata.

Gli esperti del settore saranno presenti per condividere e analizzare i più recenti dati di mercato, sia a livello nazionale che locale, distinguendo tra nuove edificazioni e rinnovi/qualificazioni e affrontando le quote di mercato e le tendenze di vari materiali (legno, alluminio, pvc). Verranno forniti strumenti per pianificare azioni strategiche per “posizionare” correttamente l’azienda in riferimento alle richieste di mercato.

Un esperto di marketing e strategie digitali parlerà di come intercettare sul web i clienti nel loro processo d’acquisto, incoraggiandoli a recarsi al punto vendita. Spiegherà come sfruttare gli strumenti digitali che permettono, una volta acquisiti i contatti, di gestirli in maniera performante, veloce e automatizzata e darà indicazioni su come definire e ottimizzare il budget di investimento.

Il Responsabile Qualità del Consorzio mostrerà come la necessità di innovazione di prodotto non coincida necessariamente con la necessità di modificare apparecchiature e processi produttivi: i medesimi prodotti realizzati con particolari accorgimenti sono in grado di aumentare le proprie prestazioni per offrire al cliente un serramento “intelligente”, in grado di rispondere alle esigenze del mercato, in particolare in termini di acustica e antieffrazione.

Di grande interesse ed attualità sarà l’intervento dedicato alle opportunità derivanti dalle detrazioni fiscali e dalla corretta applicazione dell’iva agevolata.

Infine, a pochi mesi dalla UNI specifica per la progettazione dell’installazione e in previsione di due nuove norme relative alla formazione e qualificazione degli installatori verrà dato ampio spazio al tema della posa in opera, con analisi dei dati di cantiere, delle principali criticità e delle possibili soluzioni.

Gli esperti saranno disponibili, su appuntamento, a incontri personalizzati gratuiti con chi vorrà avere un confronto individuale o sottoporre quesiti relativi alla propria realtà aziendale. Sarà inoltre possibile assistere a dimostrazioni live e visitare gli spazi espositivi dedicati alle eccellenze e alle novità di prodotto proposte dalle aziende partner, leader del settore a livello nazionale e locale. Non mancherà la convivialità e un brindisi con gli imprenditori presenti.

L’appuntamento da segnare in agenda è venerdì 20 settembre dalle ore 9.00 presso l’HOTEL SARACEN, via Libertà, 128/A – Isola delle Femmine (PA).