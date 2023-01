Biagio Conte sta per essere seppellito nella Casa di preghiera per tutti i popoli in via Decollati nella missione speranza e carità.

Nella stessa chiesa ricavata da un deposito di armi dove tantissimi fedeli hanno dato l’ultimo saluto in pellegrinaggio in questi giorni. Le fasi della tumulazione stanno per essere ultimati.

E’ stato ricavato un vano e qui si sta seppellendo la salma.