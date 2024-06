Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un appartamento a piano terra a Cruillas a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo che ha provocato danni all’abitazione. Nessuno è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione da parte dei tecnici delle squadre di soccorso l’incendio è partito da una bicicletta elettrica che era in carica.

Non sarebbe la prima volta che un incendio in appartamento sia stato provocato da una bici elettrica o un monopattino elettrico tenuto in casa in carica.

Notte di incendi a Palermo provincia

Notte di incendi a Palermo e in provincia di Palermo. Nel capoluogo i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere cumuli di rifiuti dati alle fiamme nei quartieri periferici dove la raccolta è rimasta bloccata per giorni provocando la formazione di cataste di spazzatura nella zona dei cassonetti.

In provincia ci sono stati alcuni roghi di macchia mediterranea. Già da ieri pomeriggio tra Montelepre e Terrasini con l’intervento dell’elicottero. In serata i pompieri e i forestali sono stati impegnati nelle campagne di Corleone , Termini Imerese e Piana degli Albanesi. Oggi la protezione civile per il gran caldo ha diramato l’allerta rossa in metà Sicilia, in provincia di Trapani e Palermo, per il rischio incendi.