A Palermo il bilancio del service “Una Bici per l’India” e il lancio di “Kit4Kids”

C’è un mondo dove la distanza tra casa e scuola non si misura solo in chilometri. Si misura in rinunce, in paura, in occasioni perdute. Un mondo in cui una bambina può avere talento e determinazione, ma non i mezzi per raggiungere un’aula.

È dentro questa realtà che si inserisce l’azione dei Lions Clubs International di Sicilia, protagonisti a Palermo, il 21 e 22 febbraio, degli Stati Generali e della Conferenza d’Inverno Lions.

In quell’occasione i Club siciliani hanno tracciato il bilancio di un anno di cooperazione internazionale e lanciato una nuova sfida a sostegno dell’infanzia in India, in collaborazione con Interlife ETS. Non un semplice aggiornamento di attività, ma la restituzione pubblica di un impegno concreto, costruito passo dopo passo.

Una Bici per l’India: oltre 500 bambine tornano a scuola

Il Service “Una Bici per l’India” ha prodotto risultati tangibili nel Tamil Nadu, nel Sud dell’India. Grazie alla mobilitazione dei Club siciliani e al contributo di Fondazione Mediolanum, sono state consegnate oltre 500 biciclette ad altrettante studentesse.

In villaggi dove la povertà è estrema e la scuola dista fino a 10 chilometri, la bicicletta si è dimostrata un fattore di cambiamento reale riducendo l’abbandono scolastico; contrastando i matrimoni precoci e il lavoro minorile e incrementando l’autonomia e le possibilità concrete di istruzione.

Un mezzo semplice che incide su dinamiche profonde. Senza trasporti, molte ragazze interrompono gli studi. La distanza diventa un limite insormontabile. Con una bicicletta, quel percorso si accorcia. La frequenza aumenta. La prospettiva cambia.

Nel video, Francesca Corso, Socia Lions e Segretaria Generale di Interlife ETS, ha illustrato contesto, obiettivi e risultati del progetto, evidenziandone l’impatto concreto sulle comunità locali.

Il dato numerico, oltre 500 biciclette, racconta una scelta precisa: investire sull’istruzione femminile come strumento di emancipazione e sviluppo sociale.

Kit4Kids: un sostegno completo per l’intero anno scolastico

L’impegno dei Lions prosegue quest’anno con il progetto “Kit4Kids”, un intervento che garantisce a bambini in condizioni di estrema vulnerabilità un supporto scolastico completo per l’intera durata dell’anno. Anche questa nuova iniziativa sarà sviluppata in collaborazione con Interlife ETS e sotto il coordinamento operativo di Francesca Corso.

“Kit4Kids” segna un passo ulteriore. Non solo facilitare l’accesso alla scuola, ma garantire continuità e tutela. Il kit include: zaino e materiale didattico; copertura della retta scolastica, divisa e calzature e kit igienico-sanitari e monitoraggio medico dedicato. Ogni elemento risponde a un bisogno preciso: materiale scolastico per studiare, sostegno economico per restare in classe, attenzione sanitaria per tutelare la salute. Un intervento integrato che affronta alla radice le cause dell’esclusione.

Durante la presentazione è emerso con chiarezza il valore della rete internazionale Lions: la cooperazione non è un’attività accessoria, ma l’essenza stessa dell’associazione. “I Lions sono nati per dare vista; oggi dare istruzione significa dare visione del futuro”, è stato sottolineato nel corso dell’evento.

L’obiettivo comune è trasformare il sostegno in autonomia, agendo concretamente per cambiare la vita dei singoli individui in contesti di povertà estrema. L’istruzione non è solo un diritto formale. È uno strumento di libertà. È la possibilità di scegliere il proprio futuro.

E quando una bambina riesce a raggiungere la scuola, ogni giorno, quel futuro diventa un po’ più vicino.