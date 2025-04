“Volati via troppo presto, ma resterete per sempre nei nostri cuori di chi vi ha voluto bene. Circondati dall’amore che non smetterà mai di abbracciarvi . Salvatore, Massimo e Andrea”.

E’ uno dei messaggi appesi nelle fioriere dove ci sono ancora i segni dei fori dei proiettili in via Benedetto D’Acquisto a Monreale nei pressi del pub dove è avvenuta la sparatoria.

Nelle piante ci sono anche le foto dei tre giovani monrealese Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo uccisi per futili motivi la notte tra sabato e domenica da alcuni palermitani.

Sparatoria Monreale: striscione in piazza dedicato a vittima

“Non lo spegni il sole se gli spari”. Uno striscione bianco con questa frase è apparso su un balcone della piazza che sovrasta il 365, pub di Monreale (Palermo) davanti al quale nella notte tra sabato e domenica si è verificata la sparatoria che ha causato la morte di tre giovani e il ferimento di altri due. Lo striscione è firmato dagli ‘Ultras Pioppo’, frazione della cittadina normanna in provincia di Palermo, ed è dedicato ad Andrea Miceli, una delle tre vittime. Il ragazzo, che aveva 26 anni, giocava infatti come attaccante nel Real Pioppo, squadra di calcio che milita nella terza categoria regionale.