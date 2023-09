Una bimba di cinque anni è rimasta ferita a Sciara in provincia di Palermo, durante un’esibizione di danza. L’evento era stato organizzato in piazza e sotto un tendone.

L’incidente

In base alla prima ricostruzione sembra che uno dei tiranti si sia spezzato per il vento di scirocco. Il pezzo divelto ha colpito la bimba ucraina che è stata portata in ospedale dai sanitari del 118. La piccola è stata presa in cura dal pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese.

Tendoni, tensostrutture e incidenti

Gli incidenti di questa natura con tendoni e tensostrutture in giornate di particolare vento non sono rari. Meno di un anno fa, esattamente a novembre del 2022, il forte vento che si è abbattuto su Palermo ha provocato danni anche al tendone del circo Miranda Orfei, in fase di allestimento vicino al centro commerciale Forum a Brancaccio. Le forti raffiche di libeccio hanno buttato giù una struttura che si trova davanti al tendone principale. In queste ore il personale che lavora al circo sta cercando di rimettere in piedi quanto distrutto per essere pronti per il debutto il prossimo 25 novembre.

Altri incidenti precedenti

Negli anni precedenti i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi di questo genere a Palermo. In piazza XIII vittime diverse squadre dei pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza di un palo pericolante in una giornata di vento del 2017, in quello stesso giorno le forti raffiche hanno abbattuto un ponteggio all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa.

Circostanze nelle quali è stato colpito con un tubo un motociclista che stava transitando. Altri interventi a Capaci, in via Monsignor Siino, alberi caduti. A Carini le forti raffiche di vento hanno danneggiato i tendoni del circo di Svezia che si trovava in loco.