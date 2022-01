Paura nella notte a causa di un vasto incendio probabilmente doloso nelle campagne di Sciara nella provincia interna del palermitano

Incendio in una fattoria

Un incendio la scorsa notte ha distrutto un fienile in una fattoria nelle campagne di Sciara sulla strada provinciale 21 in contrada Senatore.

Necessarie quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori danni.

Ipotesi incendio doloso

Nella zona non c’erano cavi elettrici e viste le basse temperature e probabile che il rogo sia doloso. Sono andati in fumo circa 4 mila euro di balle di fieno. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Gli ultimi incendi nel palermitano

Nel palermitnao gli incendi non sono poco frequenti. L’ultimo è di appena quattro giorni fa. E’ divampato in una villetta in via degli Argonauti a Mondello, borgata marinara di Palermo. Ha preso fuoco il tetto dell’abitazione dove si stavano realizzando alcuni lavori.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore per riuscire a domare le fiamme.

Non ci sono stati feriti

Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio del 21 gennaio , intorno alle ore 18.00. Tre squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute proprio in via degli Argonauti, frazione balneare di Mondello, a Palermo per l’incendio di una porzione della copertura di una villetta unifamiliare.

La copertura a falda risulta realizzata in legno con manto di tegole

Il tempestivo intervento delle squadre intervenute ha consentito di limitare il rogo, evitando che le fiamme si propagassero a tutta la copertura, riducendo ad una superficie di circa 10 mq la parte danneggiata dalle fiamme.

A seguito delle operazione di spegnimento, personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad eseguire la bonifica e la messa in sicurezza della stessa copertura. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse alle ore 19 circa.