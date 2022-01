La Cia Sicilia Occidentale convoca un tavolo con i sindaci

Terreni allagati, fiumi e torrenti esondati, raccolti distrutti, frane sulle strade diventate impercorribili. È uno scenario di devastazione quello che si presenta oggi nelle campagne tra i comuni di Cerda, Sciara e Montemaggiore. Una zona messa già duramente provata dall’alluvione tra il 6 e l’8 novembre 2021 e che le abbondanti piogge di questi ultimi giorni hanno definitivamente messo in ginocchio.

Cia Sicilia occidentale convoca riunione con i sindaci

Per questo, il direttore della Cia Sicilia occidentale, Luca Basset, ha convocato una riunione invitando i sindaci del territorio e i dirigenti provinciali e regionali della Confederazione italiana agricoltori per discutere sulla situazione e decidere le azioni da intraprendere.

Basset “Il 90% delle colture della zone è andato perso”

“Occorre sedersi prima possibile attorno ad un tavolo e avviare degli interventi urgenti per mettere in sicurezza il territorio e riattivare la viabilità nella zona. Il 90% delle colture orticole tipiche della zona, come i carciofi, è andato perso. I danni sono diffusi, il fiume Torto è esondato nuovamente per un lungo tratto, distruggendo quel poco che era rimasto in piedi dopo l’alluvione di novembre scorso e lasciando la devastazione dietro di sé. In questo momento, molte zone sono raggiungibili solo con mezzi agricoli pesanti. Ci sono frane su molte strade, quelle interpoderali sono quasi tutte bloccate da fango e allagamenti”.

“Chiederemo alla Regione lo stato di calamità”

E prosegue: “A rischio c’ anche la Provinciale 21, unica via d’accesso a Sciara lato Palermo. Chiederemo alla Regione lo stato di calamità per queste zone che puntualmente, ad ogni pioggia sopra la media, tornano a soffrire gli stessi gravi problemi irrisolti da anni”.

Disagi nel Palermitano a causa del maltempo

Il maltempo, intanto, sta creando non pochi disagi in provincia di Palermo, dopo i danni di ieri, anche oggi la pioggia sta causando danni. A Termini Imerese, in particolare, è avvenuto il cedimento di un muro di contenimento.

Un altro cedimento di un muro di contenimento nel quartiere Santa Lucia a Termini Imerese ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza la zona. A causare il cedimento probabilmente la pioggia caduta in questi giorni nel Palermitano.

Allagamenti a Termini

La città di Termini Imesere in questi giorni è stata particolarmente colpita da episodi simili avvenuti a causa delle piogge intense. I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono stati impegnati nei giorni scorsi per un nubifragio che si è abbattuto nella zona di Termini Imerese. Diverse squadre sono intervenute in paese per la presenza di numerosi allagamenti. Le operazioni sono andate avanti per ore per mettere in sicurezza diverse strade invase dall’acqua.