Operatori dell’Anas al lavoro per ripristinare viabilità

Una frana provocata dalle piogge ha bloccato la statale 113 “Settentrionale Sicula” che è stata interdetta al traffico, in entrambe le direzioni, tra i km 177,800 e 180,250, a Pollina, in provincia di Palermo. Il traffico viene temporaneamente deviato lungo l’autostrada A20.

Stanno intervenendo gli operai dell’Anas per ripristinare la viabilità.

Venti forti e nevicate su Sicilia

Dal pomeriggio di oggi nevicate al di sopra dei 600-800 metri sulle aree centro-settentrionali di Calabria e Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti sopra i 1.000 metri, specialmente sul versante ionico della Sila; quota neve in graduale rialzo al di sopra dei 1.100-1.300 metri nel corso della giornata di domani. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

Il vento abbatte palo illuminazione ad Isola delle Femmine

Nella giornata odierna, un palo dell’illuminazione pubblica per il forte vento è caduto invadendo la carreggiata a Isola delle Femmine, in via Palermo. Una vettura è stata sfiorata dal crollo, ma per fortuna non ci sono stati feriti. È intervenuta la polizia municipale, che ha messo in sicurezza l’area nel paese del Palermitano. Si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per la rimozione del palo e l’intervento della ditta che ha in gestione l’impianto e che dovrà verificare le condizioni degli altri pali che si trovano sul lungomare, esposti da anni alla salsedine.

Ancora allerta gialla nell’isola

Nuova allerta gialla per maltempo e condizioni meteo avverse in Sicilia. Interessate le province di Palermo e Messina. Lo annuncia la protezione civile regionale nell’avviso 22010 per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico diramato nel pomeriggio, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di martedì 11 gennaio. A Palermo è stato indicato anche il rischio idraulico con relativa, anche in questo caso, allerta gialla.

Condizioni meteo avverse, neve in quota collinare

Nell’avviso vengono indicate condizioni meteo avverse. Si legge: “Previste nevicate oltre 600-800 m sulle aree centro-sett, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti a quote sup 1000 m; quota neve in graduale rialzo oltre i 1100-1300 m. Persistono venti da forti a burrasca inizialmente a componente occidentale, in successiva rotazione dai quadranti sett in ulteriore rinforzo fino a burrasca forte. forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Precipitazioni per il giorno 11 gennaio

Nondimeno, le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centrali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio, sui restanti settori settentrionali, con quantitativi cumulati deboli”.

Venti: Da forti a burrasca settentrionali, con rinforzi di burrasca forte

Mari: Molto mossi localmente agitati tutti i bacini