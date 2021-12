Paese a secco per le prossime 24 ore

Ancora a secco di acqua un paese del palermitano. Una frana in contrada Croce a Caccamo ha danneggiato una tubatura di adduzione che porta acqua alla cittadina del palermitano. L’Amap, la società che gestisce l’erogazione idrica per uso potabile, è stata informata direttamente da Siciliacque di quanto accaduto. In pratica il distacco di una consistente massa di terra ha divelto una tubatura di adduzione.

Oggi stop all’erogazione

I lavori di riparazione sono già in corso e per questo è stato necessario interrompere l’erogazione idrica. Questo significa che per l’intera giornata Caccamo non potrà ricevere acqua e resterà dunque a secco. “La stessa Siciliacque – si legge in una nota di Amap – ha informato che i lavori di riparazione sono già stati avviati e che l’alimentazione della rete dovrebbe riprendere domani mattina. Salvo ulteriori imprevisti, la distribuzione idrica a Caccamo sarà ripresa dal pomeriggio di domani”.