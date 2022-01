Nuovo avviso della protezione civile regionale

Nuova allerta gialla per maltempo e condizioni meteo avverse in Sicilia. Interessate le province di Palermo e Messina. Lo annuncia la protezione civile regionale nell’avviso 22010 per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico diramato nel pomeriggio, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di martedì 11 gennaio. A Palermo è stato indicato anche il rischio idraulico con relativa, anche in questo caso, allerta gialla.

Condizioni meteo avverse, neve in quota collinare

Nell’avviso vengono indicate condizioni meteo avverse. Si legge: “Previste nevicate oltre 600-800 m sulle aree centro-sett, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti a quote sup 1000 m; quota neve in graduale rialzo oltre i 1100-1300 m. Persistono venti da forti a burrasca inizialmente a componente occidentale, in successiva rotazione dai quadranti sett in ulteriore rinforzo fino a burrasca forte. forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Precipitazioni per il giorno 11 gennaio

Nondimeno, le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centrali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio, sui restanti settori settentrionali, con quantitativi cumulati deboli”.

Venti: Da forti a burrasca settentrionali, con rinforzi di burrasca forte

Mari: Molto mossi localmente agitati tutti i bacini

Il vento abbatte palo illuminazione ad Isola delle Femmine

Nella giornata odierna, un palo dell’illuminazione pubblica per il forte vento è caduto invadendo la carreggiata a Isola delle Femmine, in via Palermo. Una vettura è stata sfiorata dal crollo, ma per fortuna non ci sono stati feriti. È intervenuta la polizia municipale, che ha messo in sicurezza l’area nel paese del Palermitano. Si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per la rimozione del palo e l’intervento della ditta che ha in gestione l’impianto e che dovrà verificare le condizioni degli altri pali che si trovano sul lungomare, esposti da anni alla salsedine.

Esonda il Papireto a Palermo

E piove sul bagnato a Palermo, in particolare sull’area del Papireto. Come avvenuto sabato 8 gennaio, la sede stradale di via Matteo Bonello è stata nuovamente interessata da allagamenti. Una bretella, chiusa dall’11 dicembre, che collega l’area della Cattedrale con il mercato delle Pulci.

In seguito alle pioggia caduta nelle ultime ore, il torrente sotterraneo che scorre al di sotto della strada è nuovamente esondato. Ciò ha provocato la fuoriuscita d’acqua dalle fognature e dalle caditoie presenti sul ciglio della strada. Strutture che dovrebbero servire proprio a drenare le acque meteoriche.

Normali scrosci di pioggia che però continuano ad arrecare problemi. A presidiare la zona, ormai in modo continuato, è una volante della polizia municipale. Nel caso di un ulteriore peggioramento, sarà necessario l’intervento del personale della Protezione Civile per gestire l’aggottamento dell’acqua riversatasi in strada. Intanto, l’azione degli allagamenti è evidente: sull’asfalto e sui marciapiedi laterali si stanno persino creando buche ed avvallamenti. Il tutto con buona pace dei commercianti e dei residenti della zona, costretti da oltre un mese ad una chiusura forzata.