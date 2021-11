Le domande devono essere presentate entro venerdì 3 dicembre

Richieste diverse figure professionali

Bando, posti a concorso, requisiti, prove, domanda

Il termine per presentare le domande è venerdì 3 dicembre

Pubblicato il nuovo bando della Protezione Civile Regionale che prevede l’assunzione di divere figure professionali. Il termine ultimo per presentare le domande è per venerdì 3 dicembre.

Le figure interessate

Si tratta di un concorso pubblico per titoli ed esame scritto, che prevede l’inserimento di funzionari in categoria D, posizione economica 1. L’offerta di lavoro Protezione Civile Sicilia riguarda i seguenti profili professionali: 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica; 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica; 8 geologi; 4 laureati in Giurisprudenza.

Si tratta di un numero complessivo di 28 funzionari della Protezione Civile regionale, a tempo pieno e determinato. Il bando, pubblicato sul sito della Regione Siciliana, offre un contratto semestrale da dipendente regionale in categoria D. Previste 36 ore settimanali di lavoro.

Requisiti

Per l’ammissione al concorso, i candidati devono essere in possesso di una laurea magistrale che dipende dai settori messi a concorso, oltre che ad avere l’abilitazione all’esercizio della professione.

Per ingegneri civili specializzati in idraulica è richiesto il diploma di laurea in Ingegneria civile, indirizzo idraulica; laurea magistrale in LM23 (Ingegneria civile) o LM35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio). Per ingegneri civili specializzi in geotecnica: diploma di laurea in Ingegneria civile, indirizzo strutture e geotecnica; laurea magistrale in LM23 (Ingegneria civile) o LM35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio).

Per geologi: diploma di laurea in Scienze geologiche; laurea magistrale in LM74 (Scienze e tecnologie geologiche); per laureati in giurisprudenza: diploma di laurea in Giurisprudenza, classe LMG/01.

I vincitori saranno chiamati in supporto alle attività connesse al dissesto idrogeologico da impiegare nelle sedi di Palermo, San Giovanni la Punta (in provincia di Catania) ed eventualmente Messina. Il candidato si potrà presentare solo per uno dei profili indicati prima e sarà garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Domanda bando Protezione Civile Regione Sicilia

I candidati, per poter presentare la propria candidatura, devono obbligatoriamente essere in possesso dello Spid (sistema pubblico di identità digitale). Chi intende partecipare alla selezione deve registrarsi utilizzando, esclusivamente ed a pena di esclusione, alla piattaforma specifica.

Qualora la domanda di partecipazione inoltrata risulti idonea, è prevista una prova scritta. Si tratta di in un test con 40 domande con risposta a scelta multipla da risolvere in quaranta minuti. Si potrà ottenere un punteggio massimo di 20 punti. Le domande del test riguarderanno argomenti selezionati in base al profilo a cui s’intende fare domanda. Tutti i dettagli sono pubblicati sul bando pubblicato dalla Regione Siciliana.