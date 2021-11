I lavori dal 3 al 6 novembre prossimi

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” sarà chiusa al traffico dal chilometro 179,900 al chilometro 180,000 nelle notti comprese tra mercoledì 3 e sabato 6 novembre, tra le ore 23 e le ore 7 del mattino successivo. Il provvedimento si rende necessario per consentire a Rfi, reti ferroviarie italiane, di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Palermo-Catania in prossimità del passaggio al livello ubicato in corrispondenza del km 179,970 della statale.

Il percorso alternativo

Durante gli orari di chiusura, l’itinerario alternativo di lunga percorrenza è costituito dall’autostrada A-20 “Messina-Palermo”, tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono, garantendo ai soli residenti il transito fino al blocco in prossimità della linea ferroviaria.

Gli interventi nelle scorse settimane

Recentemente la Sicilia spesso è stata al centro di chiusure e deviazioni al traffico nelle strade di competenza dell’Anas. A cavallo tra settembre e ottobre scorsi ci sono stati diversi giorni di passione sulle autostrade siciliane. Ad essere state imposte chiusure, limiti di velocità e deviazioni sulla A18 e sulla A20, nonché sulla Catania-Siracusa. E’ andato avanti in modo serrato, con l’alternarsi dei cantieri sulla A18 e sulla A20, il cronoprogramma degli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione strutturale e messa in sicurezza avviato da Autostrade Siciliane. Ad esempio sulla Messina-Palermo sono stati effettuati degli approfonditi monitoraggi alle gallerie Cicero, Porrazza, Cipolla, Baldassarre, San Cono, Capo D’Orlando, Rocca di Caprileone, San Bartolomeo, San Basilio. I controlli, svolti alla ricerca di eventuali criticità nascoste anche tramite le onde elettromagnetiche dei georadar, non hanno restituito esiti allarmanti.

I contatti con Anas

