Incidente a Falsomiele, un automobilista ha investito una ragazzina a bordo di una bicicletta ed è scappato.

È successo a Falsomiele in via dell’Airone a Palermo. La ragazzina era in bicicletta quando è stata investita da un’auto, che poi si è allontanata senza prestare soccorso.

La 13enne, che nella caduta avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto, è stata soccorsa e condotta all’ospedale dei Bambini. Le sue condizioni però non sarebbero gravi.

Sul posto, per i rilievi, la polizia e la polizia municipale. Gli inquirenti hanno anche raggiunto la madre della ragazzina in ospedale per raccogliere la sua testimonianza. Indagini sono in corso per rintracciare l’automobilista in fuga.