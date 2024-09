E’ stata trasportata all’ospedale di Trapani, insieme alla mamma, la bimba nata ieri sul barcone arrivato ieri a Lampedusa. La neonata è stata visitata dal medico presente nell’isola ed è stato portato in elisoccorso insieme alla mamma.

La piccola, il suo nome in italiano significa dono, sta bene pesa circa tre chili e 300 grammi ed è di nazionalità eritrea. Il trasporto non è stato semplicissimo l’elisoccorso con a bordo il medico rianimatore Nicola Alaimo e l’infermiera Piera Vitale, che nella foto tiene la bimba, hanno dovuto affrontare condizioni meteo difficili per volare.

L’elisoccorso di Lampedusa era impegnato in un altro intervento e ha decollato quello da Pantelleria. L’operazione è stata coordinata dal medico rianimatore responsabile della sala operativa di Palermo Marco Palmeri e dal direttore della centrale operativa del 118 della Sicilia Occidentale Fabio Genco.