di Davide Di Stefano

Momenti di apprensione nel pomeriggio sulle spiagge del lascarese, tra Capo Playa e il lido Salinelle Beach, dove un bambino di 4 anni si è allontanato dai familiari facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è scattato intorno alle 14,30 quando i familiari si sono accorti che il bambino non era più a portata di vista. Immediatamente sono stati avvertiti anche i carabinieri della Stazione di Lascari, che, giunti sul posto, hanno avviato le ricerche lungo il tratto di litorale.

Un bagnante nota il piccolo in lacrime

Determinante si è rivelato l’intervento di un bagnante che, insieme alla propria famiglia, ha notato il piccolo mentre camminava sulla spiaggia in lacrime. Dopo avergli rivolto alcune domande per capire cosa fosse accaduto, l’uomo si è attivato per rintracciare i genitori e, anche grazie ai social network, è riuscito a mettersi in contatto con il padre del bambino.

L’intervento del personale di salvataggio

Nel frattempo il piccolo è stato preso in custodia dal bagnino del lido Salinelle Beach. La madre, avvisata dal marito che in quel momento non si trovava in spiaggia, ha raggiunto il lido insieme ai carabinieri.

Il bambino è stato quindi riaffidato ai genitori in buone condizioni di salute, ponendo fine a una vicenda che aveva destato forte preoccupazione tra bagnanti e familiari.