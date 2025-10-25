E’ in gravissime condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo Alessandro di 10 anni, il ragazzino che a Trapani è precipitato dal balcone al quinto piano dell’abitazione in via Pantelleria dove vive con la mamma.

Tutto è accaduto ieri pomeriggio. Un tonfo sordo, ha spezzato improvvisamente il silenzio del quartiere. In tanti dicono di avere visto letteralmente il bambino volare da quel balcone e cadere rovinosamente sull’asfalto. Una scena da film dell’orrore.

Il cortile in pochi minuti si è riempito di gente che piangeva. Sull’asfalto il corpo del piccolo Alessandro che ancora dava segni di vita. Le grida, la corsa per le scale della mamma del piccolo, mentre qualcuno già telefonava al 118 per far arrivare urgentemente un’ambulanza che trasportasse Alessandro in ospedale.

Dopo le prime cure nell’area di emergenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate a Trapani, il bambino è stato stabilizzato e condotto in ambulanza all’aeroporto di Birgi, da dove è stato poi trasportato in elisoccorso nel capoluogo siciliano. Le sue condizioni restano gravi.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato, intervenuta sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.