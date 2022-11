Bimbo di un anno portato morto in ospedale Palermo, disposta autopsia

Ignazio Marchese di

05/11/2022

E’ stata disposta dalla procura di Palermo l’autopsia sul bimbo di poco meno di un anno che giovedì scorso è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, a Palermo, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Secondo quanto hanno raccontato i genitori il piccolo si trovava in culla quando ha iniziato ad avere problemi respiratori. I genitori, che abitano in via del Bersagliere, hanno chiesto soccorso ai sanitari del 118, ma dopo pochi minuti hanno revocato la richiesta e trasportato il piccolo in auto.

Qui è arrivato già morto. L’ispezione del medico legale non ha chiarito cosa sia successo, da qui la decisione di eseguire l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri.