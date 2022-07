Sarà dimesso questo pomeriggio questo pomeriggio dal reparto di Medicina dell’ospedale Policlinico Antonio Mirabile il padre del piccolo Andrea morto a Sharm mentre era in vacanza con i genitori.

La decisione dei medici per consentire al padre di prendere parte ai funerali per bimbo che saranno celebrati domani.

“Ha avuto una grave insufficienza renale che andrà seguita anche nelle prossime settimane dicono dall’ospedali – Ha avuto tutti i sintomi di una intossicazione che può essere ambientale, alimentare, da contatto, Sono in corso altri esami per capire cosa possa essere stata la causa di quanto successo. Anche gli esami sull’autopsia del bimbo potranno essere utili a comprendere quanto successo a padre e figlio”.

Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto il lutto cittadino per domani, in coincidenza del funerale del piccolo Andrea Mirabile, deceduto il 4 luglio scorso durante una vacanza con la sua famiglia a Sharm el-Sheikh. I palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz’asta. Le esequie si terranno, alle 10, nella chiesa di San Basilio a Palermo.

Ancora da accertare le cause del decesso su cui indagano la procura egiziana e quella di Palermo. Mercoledì al policlinico si è svolta la seconda autopsia sul corpo, sollecitata dai genitori di Andrea attraverso il loro avvocato, Gabriele Giambrone. Dagli accertamenti non è emersa una causa chiara della morte e si dovrà attendere l’esito degli esami disposti sugli organi del bambino per avere delle risposte. Andrea si è sentito male accusando nausea e vomito mentre era in Egitto. Stessi sintomi per i genitori: la madre Rosalia e il padre Antonio.