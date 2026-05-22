E’ morto dopo un intervento di otite. Un bimbo di otto anni. La comunità di Pozzallo è scossa per la scomparsa di Prince Edouard Iano, un bambino di otto anni deceduto dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Il piccolo era figlio di una coppia originaria della Costa D’Avorio da tempo stabilita e integrata nel comune ragusano, dove i genitori sono stimati per la loro attività lavorativa nel settore della ristorazione e dell’agricoltura.

Il percorso medico e il decesso

Nelle scorse settimane il bambino era stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale di Modica a causa di una presunta otite. Dopo le dimissioni il piccolo era rientrato a scuola, ma aveva continuato a manifestare forti dolori alla testa, seguiti da un episodio di vomito durante le ore di lezione che aveva allarmato il personale scolastico e i familiari. Successivamente si è reso necessario un nuovo ricovero a Modica, a cui è seguito il trasferimento d’urgenza in una struttura sanitaria di Messina, dove il bambino è entrato in coma prima del decesso.

L’apertura dell’inchiesta della Procura

La Procura della Repubblica ha avviato gli accertamenti per fare piena luce sulla dinamica degli eventi e ha disposto l’esame autoptico sulla salma del minore. L’autopsia servirà a stabilire con esattezza le cause del decesso e a verificare l’esistenza di eventuali correlazioni tra l’intervento chirurgico iniziale, i successivi malori e l’esito fatale.

Il cordoglio della comunità locale

I cittadini e le istituzioni locali si sono stretti attorno alla famiglia, composta dai genitori e da un figlio minore, in segno di solidarietà e rispetto. Le attività cittadine e il mondo della scuola manifestano vicendevolmente il proprio cordoglio, in attesa che le verifiche dell’autorità giudiziaria chiariscano gli aspetti medico-legali della vicenda.