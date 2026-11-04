Come iscriversi

C’è tempo fino al 10 novembre per candidarsi a “Esperto in Biotecnologie Applicate – BIOTECH STEP”, il nuovo percorso biennale gratuito dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo. È aperto a tutti i diplomati, anche a chi già lavora o è iscritto all’università. Il corso è stato presentato il 3 novembre all’Area della Ricerca del CNR di Palermo, dove erano presenti circa 40 ricercatori.

L’incontro è stato organizzato dall’ITS Academy insieme al CNR-Istituto di Biofisica, che ha co-progettato il percorso con le imprese del settore.

Come funziona il percorso BIOTECH STEP

Il corso dura due anni:

primo anno : formazione in aula e soprattutto attività pratiche nei laboratori tecnologici, a stretto contatto con esperti e ricercatori;

: formazione in aula e soprattutto attività pratiche nei laboratori tecnologici, a stretto contatto con esperti e ricercatori; secondo anno: tirocinio formativo in azienda, per trasformare le competenze acquisite in esperienza professionale.

Alla progettazione hanno partecipato anche alcune aziende interessate alle competenze del profilo in uscita. L’obiettivo è formare tecnici superiori adatti alle esigenze del mercato del lavoro.

La collaborazione tra ITS Academy e CNR

Il percorso nasce dalla collaborazione avviata nel gennaio 2025 tra l’ITS Academy e il CNR-Istituto di Biofisica. L’istituto coordina a livello nazionale l’Infrastruttura di Ricerca Italiana per le Neuroscienze (IRIN). Nell’agosto 2026 l’intesa si è rafforzata: i due enti hanno co-progettato una proposta formativa che porta la ricerca scientifica dentro la formazione tecnica superiore.

«Per il CNR-Istituto di Biofisica questa collaborazione rappresenta un’occasione preziosa per trasferire competenze scientifiche e metodologiche a una nuova generazione di tecnici», dichiara Francesca Spataro, del CNR-Istituto di Biofisica e manager dell’Infrastruttura di Ricerca IRIN. «La partecipazione così numerosa dei nostri ricercatori dimostra quanto la comunità scientifica creda nel valore di un dialogo stabile tra ricerca, formazione e impresa. Mettere a disposizione i nostri laboratori e la nostra esperienza significa contribuire a creare professionalità qualificate, capaci di trasformare la conoscenza in innovazione concreta per la Sicilia e per l’intero Paese».

Pensabene: formarsi nelle biotecnologie senza lasciare la Sicilia

Per la presidente dell’ITS Academy “Alessandro Volta”, Maria Pia Pensabene, la partecipazione dei ricercatori è un segnale sulla direzione scelta.

«Il grande interesse manifestato oggi dai ricercatori del CNR conferma che stiamo percorrendo la strada giusta», dichiara Pensabene, «Vogliamo portare i giovani dentro il mondo della ricerca e dell’innovazione, offrendo loro la possibilità di imparare direttamente nei laboratori e nelle aziende. La forza di questo percorso sta proprio qui: non una formazione distante dal lavoro, ma una specializzazione costruita insieme a chi fa ricerca e a chi cerca nuove competenze».

«E soprattutto vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non occorre lasciare la Sicilia per costruire il proprio futuro nelle biotecnologie. Le opportunità esistono e il nostro compito è renderle accessibili ai giovani, ma anche a chi desidera riqualificarsi o arricchire il proprio percorso universitario e professionale».

Come iscriversi

Le candidature si presentano entro il 10 novembre 2026. Informazioni e iscrizioni sono sul sito dell’ITS Academy, www.itsvoltapalermo.it.