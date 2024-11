I servizi riprendono nel pomeriggio al 30%

E’ il Black Friday del trasporto pubblico locale a Palermo come in tutta Italia. Capolinea deserti e fermate abbandonate. Gli autobus e i tram si sono fermati alle 5,46 per lo sciopero nazionale della categoria. Nella prima mattinata e nel pomeriggio, dopo le 17,30 sono stati garantiti dei servizi minimi su alcune linee, in misura del 30 per cento rispetto al calendario a regime.

Black Friday dei bus, l’anello ferroviario funziona

Lo stop degli autobus ha complicato la vita a studenti e lavoratori che si sono trovati bloccati senza possibilità di collegamento. In molti hanno deciso – complice la giornata tiepida – di affrontare il centro cittadino a piedi. Lo sciopero non ha fermato la rete ferroviaria, unica possibilità per i trasferimenti al centro città con le linee dell’anello ferroviario.

I più penalizzati sono gli anziani, Alle fermate degli autobus molti vecchietti aspettavano il miracolo dell’apparizione di un bus.

Le ragioni dello sciopero

La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl per chiedere “il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro”. Massiccia l’adesione del personale allo sciopero. La stima dei sindacati parla del 90 per cento di lavoratori che hanno incrociato le braccia.

Per la prima volta dopo quasi 20 anni l’agitazione non ha fasce orarie sicure per i viaggiatori. “A differenza dei precedenti scioperi – spiegano le organizzazioni sindacali – non si prevede, nel rispetto della legge 146 che regolamenta il diritto di sciopero e una volta sola nell’ambito della vertenza di rinnovo di un contratto nazionale, la garanzia totale del servizio nelle fasce orarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori ma sarà garantito, durante le fasce orarie previste a livello locale, l’utilizzo del 30% del personale viaggiante e inoltre i servizi assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti come collegamenti con porti e aeroporti nonché’ quelli specializzati di particolare rilevanza sociale quali trasporto dei disabili e scuola bus per materne ed elementari”.