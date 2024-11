Oggi il trasporto pubblico locale si ferma per 24 ore, con ripercussioni significative per i viaggiatori. I servizi saranno ridotti e opereranno con il 30% del personale, concentrandosi sulle fasce orarie di garanzia per tutelare la mobilità essenziale. I sindacati confermano che saranno garantiti i collegamenti fondamentali per gli utenti, inclusi quelli per porti e aeroporti. Anche i servizi di particolare rilevanza sociale, come il trasporto disabili e lo scuolabus per le scuole materne ed elementari, saranno assicurati.

I collegamenti ritenuti indispensabili, queste le modalità nelle principali città:

PALERMO: l’Amat rende noto che sarà garantito un numero ridotto di corse di alcune linee di bus ritenute “assolutamente indispensabili”: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30-20.30. Ecco le linee che potrebbero viaggiare

Servizio bus 101 – 102 – 104 – 106 – 107 – 108 – 109 – 118 – 124 – 212 – 224 – 230 – 246 – 389 – 529 – 544 – 603 – 619 – 628 – 675 – 731 e 806.

Servizio tranviario 1 – 2 – 3 e 4.

CATANIA: l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. informa che, in occasione dello sciopero il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante aderente all’iniziativa si asterrà dal servizio per l’intera giornata.

Durante l’astensione dal servizio saranno garantiti per l’intera giornata i servizi da e per l’Aeroporto (ALIBUS e 524S) nonché, esclusivamente durante le fasce di garanzia (6:30-9:30 e 18:00-21:00), le seguenti linee: 421 – 525 – 726 – BRT1 – BRT5 – Librino Express.

MESSINA: l’Azienda Trasporti Messina garantirà i servizi “assolutamente indispensabili”, tramite l’utilizzo del 30% del personale viaggiante. Tale forza lavoro verrà impiegata nelle linee comprese all’internodelle fasce aziendali di servizio garantito, dalle ore 06:30 alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 alleore 15:30. Limitatamente a queste fasce orarie, domani sarà garantito un numeroridotto di corse delle seguenti linee, individuate dall’azienda come servizi “assolutamenteindispensabili”:

Servizio su gomma: Linee 1 – 2 – 3 – 3 bis – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8bis – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –16 – 18 – 18bis – 19bis – 21 – 22bis – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33bis – 33A20 – 39A2);

Servizio su ferro: Linea 28 – TRAM.

SIRACUSA: Quali servizi minimi verrà garantito dall’Ast il 30% delle corse delle seguenti fasce di garanzia : 06:30-09:30 e 12:30-15:30.

RAGUSA: Etna Trasporti informa che poiché lo sciopero è finalizzato all’organizzazione di una manifestazione nazionale a sostegno delle rivendicazioni di parte sindacale, in conformità con quanto previsto dalla legislazione e dagli accordi nazionali vigenti, sarà eccezionalmente consentito il superamento delle fasce di garanzia. Di conseguenza, i servizi non potranno essere garantiti neanche nelle fasce orarie 6.00-9.00 e 13.30-16.30.

AGRIGENTO: la Tua comunica che sarà garantito il 30% delle corse durante la fascia di garanzia dalle 06:00-09:00 e 13:30-16:30.

TRAPANI: l’Atm Spa Trapani informa di aver ricevuto comunicazione di adesione allo sciopero dalle segreterie sindacali che hanno comunicato che lo sciopero «non prevede la garanzia del servizio nelle fasce orarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori».

CALTANISSETTA: non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale.

ENNA: durante lo sciopero saranno garantite il 30% delle corse durante le fasce orarie di garanzia dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 13:30 alle 16:30.