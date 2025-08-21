Nuovo record della gara in 38 ore, 53 minuti e 13 secondi

La Palermo-Montecarlo 2025 è stata vinta dall’imbarcazione Black Jack, il maxi yacht monegasco di Remon Vos, che ha conquistato la Line Honours con una prestazione eccezionale, facendo segnare il nuovo record della regata in 38 ore, 53 minuti e 13 secondi.

L’edizione 2025

Partita il 19 agosto da Mondello, la flotta di 45 imbarcazioni ha affrontato le oltre 500 miglia nautiche che separano la Sicilia dal Principato di Monaco. La scena è stata dominata appunto da Black Jack, guidato dallo skipper Tristan Le Brun, che ha svolto una gara caratterizzata da eccellenza e velocità.E’ stato anche segnato il nuovo record della gara che ha polverizzato il precedente, sempre firmato da Black Jack l’anno scorso, di 44 ore e 34 minuti, con un miglioramento di quasi sei ore che è un risultato straordinario.

La regata

“Abbiamo avuto tutte le condizioni possibili, temporali, raffiche violente, momenti di bonaccia ma l’equipaggio è stato perfetto. Abbiamo usato ogni vela a bordo e spinto la barca al limite” – ha dichiarato Le Brun a fine gara. Il finale ha visto una competizione serrata per il secondo posto: il Tp52 turco Arkas Blue Moon ha preceduto di pochi minuti il catamarano Falcon di Matteo Uliassi e lo Vo65 austriaco Sisi. Champagne, birra e un buffet all’arrivo hanno celebrato una vittoria che va oltre il risultato sportivo. “Più che una regata, è un evento meraviglioso,” ha commentato l’armatore Vos. “L’accoglienza a Palermo e Montecarlo è stata straordinaria. Vincere così è il frutto di barca, vele, uomini e un pizzico di fortuna”.

La competizione ha fatto registrare anche dei ritiri: tra i più significativi quelli di Afazik Impulse (per rottura del timone), Superkalimera, Jasmine (che è stata costretta a rifugiarsi a Cala Gonone durante una burrasca notturna) e I Am Bad che ha dovuto fermarsi per un principio di incendio a bordo.

Con questa vittoria, Black Jack rilancia la sfida per il 2026. Gli occhi sono già puntati sul prossimo anno: chi sarà in grado di battere il nuovo record?