Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali connessi alla detenzione illegale di armi ed al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti urbani maggiormente esposti a situazioni di degrado e illegalità diffusa.

Questo monitoraggio serrato ha ricevuto ulteriore impulso in relazione ad elementi e spunti investigativi collegati ai recenti e violenti atti intimidatori avvenuti nell’area periferica nord ovest del capoluogo. La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere, concretizzandosi in un intervento ad alto impatto.

L’operazione congiunta nel quartiere

In questo delicato contesto operativo, negli scorsi giorni, il personale della Sezione Investigativa del Commissariato di “San Lorenzo”, unitamente ai colleghi della Squadra Mobile, ha proceduto ad una vasta operazione all’interno dello “Zen 2”. L’azione sul campo si è avvalsa anche della preziosa collaborazione dei militari del IV Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, di stanza in corso Calatafimi, e dei Vigili del Fuoco. Il loro supporto specialistico è stato offerto attraverso l’uso di apparecchiature all’avanguardia nella ricerca di materiale ferroso interrato, oltre che nella movimentazione di terra e nelle attività di scavo.

La perquisizione e l’arsenale scoperto

Gli esiti di una perquisizione presso l’abitazione di un sospettato hanno consentito di sequestrare una pistola marca Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di tre caricatori. Oltre all’arma clandestina, sono state trovate 107 cartucce per arma corta di vari calibri, nello specifico 9×21 e 6,35, e ben 175 cartucce calibro 12 destinate a fucili da caccia.

Il sequestro di sostanze stupefacenti

All’interno del medesimo immobile non c’erano soltanto armi, ma anche un ingente quantitativo di droga. I poliziotti hanno individuato quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa 400 grammi, a cui si aggiungevano altre 69 dosi della medesima sostanza, già accuratamente confezionate e pronte per la cessione, dal peso totale di 86 grammi. Nella stessa stanza gli agenti hanno sequestrato bilancini di precisione e materiale vario destinato al confezionamento dello stupefacente, chiaro segno di un’attività di spaccio ben avviata.

Il provvedimento restrittivo

Al termine delle operazioni si è proceduto all’arresto di un cittadino palermitano, incensurato, gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizionamento. L’uomo è stato condotto negli uffici di polizia e, espletate le formalità di rito, è stato posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per le determinazioni del caso.