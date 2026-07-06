I Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito tre arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio nel quartiere Zen 2. Le operazioni, condotte dai militari della Stazione di San Filippo Neri e dal Nucleo radiomobile, hanno portato al sequestro di oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish e marijuana, equivalenti a quasi 170 dosi pronte per essere vendute.

La droga nascosta nella camera dei figli e nel frigorifero

Nel corso del primo intervento, i militari della Stazione San Filippo Neri hanno arrestato un palermitano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno trovato 120 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e nascosti all’interno di contenitori per alimenti nella camera da letto dei figli. In un’altra operazione, i motociclisti del Nucleo radiomobile hanno controllato l’abitazione di un ventisettenne sottoposto agli arresti domiciliari, insospettiti da continui movimenti nei pressi della casa. All’interno del frigorifero e tra i mobili della cucina sono stati rinvenuti e sequestrati 110 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina.

I controlli in strada e i cunicoli sotterranei

Il terzo arresto ha riguardato un uomo di 48 anni, sorpreso in via Rocky Marciano mentre recuperava un involucro da una canalina vicino all’accesso di alcuni cunicoli sotterranei. I Carabinieri lo hanno bloccato recuperando la sostanza, che consisteva in circa 7 grammi di cocaina e 8 grammi di crack, insieme a un bilancino di precisione. Tutto lo stupefacente sequestrato nelle varie attività è stato inviato al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale per gli accertamenti tecnici. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato tutti gli arresti.