Blitz della polizia a Falsomiele dopo la sassaiola contro gli agenti e le volanti

Ignazio Marchese di

18/09/2026

Blitz della polizia di Stato da ieri sera nel quartiere Falsomiele dove la notte tra domenica e lunedì decine di residenti si sono scagliati contro gli agenti ferendone otto e danneggiando due volanti.

Nel corso dei controlli sono impiegate decine di agenti con perquisizioni, posti di blocco e strade chiuse. I controlli si concentrano non solo a Falsomiele ma anche nel vicino quartiere di Bonagia. Sono in corso controlli negli esercizi commerciali, in diversi magazzini e sono stati fermati e controllati numerosi automobilisti e motociclisti.

L’aggressione agli agenti lunedì notte

È di otto poliziotti feriti e due volanti distrutte il bilancio della sassaiola partita dai residenti contro le forze dell’ordine per impedire il fermo di alcuni cittadini in fuga su uno scooter dopo non essersi fermati all’alt delle autorità.

“I sassi lanciati questa notte contro gli agenti sono sassi contro lo Stato”. Lo hanno dichiarato i sindacati di polizia poche ore dopo l’aggressione subita da diversi agenti a Falsomiele, quartiere di Palermo.

“Hanno tirato di tutto contro la pattuglia -aggiungono – ma i sassi contro i colleghi sono sassi contro lo Stato, sono il frutto di un senso di impunità che si sta sviluppando in una fetta della popolazione che non riconosce più chi cerca di garantire la sicurezza e una convivenza civile. La violenta aggressione di questa notte contro Polizia e Carabinieri domani può essere contro un medico o un insegnante, contro chiunque lavori per il bene della società, della democrazia e della libertà di questo Paese”.

L’auspicio è che “venga fatta giustizia e nei confronti dei responsabili che sono stati fermati non ci sia alcuna sorta di giustificazionismo. È fondamentale un’attività sinergica da parte di chiunque lavori nel mondo della giustizia”. Molti gli interventi della forze politiche a sostegno della Polizia. Da Fratelli d’Italia al Movimento Cinqustelle, hanno tutti definito gravissimo quanto accaduto a Palermo.