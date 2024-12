“Lo faccio per passare il tempo”. Questo ha detto ai poliziotti che hanno bloccato un ragazzo di 17 che da alcuni giorni ha mandato in frantumi i vetri di quasi 200 auto tra le via Emilia, via Croce Rossa, via Brigata Verona a Palermo.

E’ stato bloccato attorno alle 3 e mezza di notte dopo che una donna lo ha visto all’opera e ha chiamato il 112. Gli agenti sono arrivati e hanno bloccato il ragazzo, mentre un secondo è riuscito a fuggire via.

La scorsa notte altre 16 auto sono state danneggiate. Il numero è sempre in difetto perché tanti, è successo anche stanotte, non hanno denunciato il gesto vandalico. Il giovane è stato denunciato e riconsegnato ai familiari.