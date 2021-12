"Natale riciclone", l'iniziativa solidale di Blogsicilia

Blogsicilia lancia una campagna di solidarietà per il Centro Don Orione di Palermo. L’iniziativa è partita con l’obiettivo di raccogliere doni che rendano lieto il Natale dei bambini della famiglie che si rivolgono al centro Caritas di via Ammiraglio Rizzo. Ma è soltanto un punto di partenza.

“Al nostro centro serve un po’ di tutto – spiega Don Domenico Napoli, parroco del Don Orione – perchè ogni giorno riceviamo richieste di famiglie in difficoltà. Ogni giorno a pranzo prepariamo più di duecento pasti per le persone in difficoltà. A noi si rivolgono persone che hanno perso il lavoro, i senza tetto, gente comune che con la crisi economica ha perso tutto e non sa più come andare avanti”.

Il centro va avanti grazie a un gruppo di quindici volontari che dedicano il loro tempo agli “ultimi”. Da quando è arrivata la pandemia, non è più possibile far accomodare le persone all’interno del centro per un pasto caldo con un tetto sopra. Così, ogni giorno, ad ora di pranzo, c’è la fila di fronte all’ingresso del centro per ricevere un box con il pasto della giornata.

Dal Don Orione si cerca di dare una mano al maggior numero di persone. “Siamo in difficoltà – continua Don Mimmo Napoli – e cerchiamo di fare il possibile per alleviare le sofferenze di chi vive ai margini della società”. Don Mimmo ha alle spalle anche l’esperienza da missionario in Africa e l’anno scorso i suoi sforzi sono stati riconosciuti dal Comune di Palermo che lo ha insignito con la “tessera” mosaico della solidarietà.

Al Centro Don Orione serve un po’ di tutti. Donazioni in denaro possono essere effettuate mediante l’Iban del centro. Ma oltre agli oboli, il centro è i grado di distribuire a chi ne ha più bisogno vestiti, generi di prima necessità, alimenti, insomma tutto quello che può essere utile ad alleviare le difficoltà di chi soffre.

“E’ un Natale difficile – racconta Mattea, la volontaria senior che coordina i lavori del centro – ormai è da due anni che va avanti così. Tutto è diventato più difficile, e anche queste feste natalizie sono molto fredde, non per il clima ma per la tensione che stiamo vivendo. Il nostro appello è rivolto alla città, affinchè ci venga data quella spinta per rendere meno duri questi giorni per chi vive in difficoltà”.

La campagna di solidarietà di Blogsicilia si concluderà il giorno dell’Epifania. “Spesso non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati – racconta Biagio Semilia, chief editor della testata online – e così, quando ci avviciniamo a queste realtà, con gente che soffre ed è disperata la prima cosa da fare è tendere una mano. Ed è quello che stiamo facendo, restando accanto a Don Mimmo Napoli e al suo fantastico gruppo di volontari”.