I giudici del Tar di Palermo presieduta da Salvatore Veneziano hanno respinto il ricorso presentato dalla Sciara Holding LTD e da Smart City Group Scrl, contro l’assegnazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’azienda Blutec spa di Termini Imerese alla Pelligra Holding Italia srl.

Programma di cessione dei complessi aziendali

I commissari straordinari di Blutec – nominati in data 18 ottobre 2019 – hanno depositato in data 15 ottobre 2021 presso l’intimato Ministero il programma per la cessione dei relativi complessi aziendali e, in particolare, di stabilimento industriale ex Fiat con annesse aree di pertinenza, sito in Termini Imerese, stabilimento industriale di piccola struttura con annesse aree di pertinenza, sito in Termini Imerese; lo stabilimento industriale plastic components and module automotive (ex Magneti Marelli); programma approvato dal Ministero in data 15 novembre.

Invito a presentare offerte per l’acquisto

Il 2 giugno 2023 i commissari hanno pubblicato un invito a tutti i soggetti interessati a presentare offerte irrevocabili e garantite per l’acquisto del suddetto ramo d’azienda, ovvero dei sotto-rami costituiti da rapporti di lavoro, immobili, immobilizzazioni materiali e immateriali, contratti, marchi nonché ogni altro elemento o documento utilizzato per la conduzione del ramo d’azienda.

Aggiudicazione e ricorso annullato

Il 29 marzo di quest’anno è arrivata l’aggiudicazione del ramo d’azienda a Pelligra. Contro l’aggiudicazione è stato presentato il ricorso che è stato annullato.

Schifani riceve l’ad di Pelligra Italia Caniglia “Restituiamo nuova vita al territorio

Il futuro dell’area industriale di Termini Imerese come polo manifatturiero, industriale e commerciale, è stato al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’amministratore delegato di Pelligra Italia Holding, Giovanni Caniglia.

Le parole di Schifani

“Dopo il completamento della vendita dell’ex stabilimento Blutec al gruppo Pelligra – commenta Schifani – passiamo adesso alla fase operativa, quella che restituirà nuova vita a un territorio fondamentale per lo sviluppo economico di tutta l’Isola. L’intervento congiunto di governo regionale e nazionale ha consentito di salvaguardare tutti i lavoratori che adesso potranno tornare a produrre, contando su solide prospettive per il futuro. Il nostro impegno è quello di restare vigili e attenti affinché il progetto di rinascita di Termini Imerese continui e porti ai risultati previsti”.

