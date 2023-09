Sabato 16 e domenica 17 settembre all'impianto di viale del Fante

Rombano i motori nel “tempio” del trotto. Appuntamento da non perdere per i fan delle Bmw all’ippodromo de La Favorita di Palermo. Questo fine settimana, infatti, sabato 16 e domenica 17 l’impianto di viale del Fante a Palermo ospiterà il quinto raduno nazionale di moto Bmw.

L’evento è organizzato dal Motoclub Bmw Palermo, moto Bmw Palermo ed eliche del sud Palermo. Prevista una partecipazione prevista di circa mille moto.

Il via alle iniziative è previsto alle 12 di sabato e si chiuderà alle 22. Mentre la domenica si partirà alle 10.30 per finire alle 16.30. Il raduno ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione e del Comune di Palermo. Per i visitatori l’ingresso è gratuito, mentre chi volesse accedere all’interno con la propria moto (rigorosamente Bmw) dovrà acquistare un kit dal costo di 15 euro.

Il programma di sabato, inizio alle 12 poi alle 15 tocca ai cavalli

Come detto a mezzogiorno iniziano le attività con il raduno dei partecipanti e una mostra statica. Poi alle 15 è il turno dei cavalli con le corse di trotto.

Il tema centrale ippico della giornata sarà la disputa della prima edizione de “La più bella del regno, la Favorita” riservata alle cavalle nella formula originale di batterie e finale e di una sfida sportiva in pista tra i gentlemen e driver professionisti.

Si svolgeranno due batterie sui 1.600 metri: una riservata alle cavalle di 4 anni con alla guida i gentlemen e l’altra con le femmine di 5 anni e oltre guidate dai professionisti.

La finale si disputerà sulla distanza inedita dei 1.000 metri, sempre alla pari e con partenza dietro l’autostarter; sette le finaliste: le prime tre di ciascuna batteria più la quarta con il miglior tempo registrato nelle prove di ammissione. Le due vincitrici sceglieranno il proprio numero per correre la finale mentre le altre sorteggeranno i numeri rimasti.

Seminario di guida, ospite Gianpiero Findanno

Alle 18 si terrà un seminario di guida sicura con una raccolta fondi, curato dalla associazione vittime della strada, e un seminario per la certificazione di moto storiche tenuto dall’Asi Club di Palermo. Ospite d’eccezione il celebre pilota Gianpiero Findanno, che ha corso la Parigi-Dakar e il rally dei faraoni nel 1987 con i colori ufficiali Bmw. La serata si concluderà con la musica di Radio Med.

Domenica apertura con riunione e passaggio in città

La giornata di domenica si apre alle 10.30 quando i partecipanti si riuniranno nel piazzale davanti all’ippodromo per poi dare vita a un giro in città che toccherà l’Albero Falcone e il Teatro Massimo. Quindi la comitiva salirà su Monte Pellegrino per poi rientrare all’ippodromo.

Quindi nel primo pomeriggio si terrà la consegna dei fondi raccolti all’associazione Vittime della strada. Durante lo svolgimento dell’evento all’interno della struttura ci sarà un villaggio gastronomico.

“Ancora una volta dalla sua riapertura – dichiara Massimo Pinzauti, procuratore generale della Sipet – l’ippodromo ospita eventi non strettamente legati all’ippica. La struttura offre ai palermitani un’occasione di svago all’aria aperta in una location unica. Continua dunque il nostro percorso con un lavoro reso possibile dall’impegno di pubblico e privato”.

Programma quinto raduno nazionale moto Bmw

Giornata del 16 settembre

Alle 12 Inizio dell attività con raduno dei partecipanti e mostra statica.

Dalle 14.30 alle 17.30 Gara nazionale (circuito ippica) di trotto.

Alle 18 Seminario di sicurezza stradale con l’associazione Fondo vittime della strada ed apertura raccolta fondi.

Alle 18.20 Incontro club Asi per certificato rilevanza storica Targa oro e Registro storico.

Alle 18.40 Incontro con Gianpiero Findanno.

Alle 19 Intrattenimento musica a cura di RadioMed.

Alle 22 Chiusura attività della giornata.

Domenica 17 settembre

Alle 10.30 Raduno dei partecipanti per giro cittadino nel piazzale antistante all’ippodromo.

Alle 12.30 Rientro dal giro cittadino e sistemazione parco chiuso.

Alle 14 Sorteggio premi.

Alle 15 Consegna raccolta fondi all’Associazione fondo vittime della strada.

Alle 16 Chiusura evento.

All’interno della struttura saranno presenti

Villaggio gastronomico

Servizi igienici

Presidio sanitario con medico

Paramedici ed ambulanze

Protezione civile

Musica e diretta radio

Test Ride ed esposizione