Ha acquistato un mobile antico e in un vano segreto ha scoperto bombe e cartucce. Ad accorgersi di quanto era nascosto un restauratore che ha ispezionato il mobile da restaurare.

Il proprietario dell’appartamento in via Scrofani a Palermo ha segnalato il ritrovamento delle munizioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri.

Nel corso della bonifica il palazzo è stato evacuato e la strada è stata chiusa.

Le bombe sono state fatte brillare in una cava dai militari del genio guastatori.

Gli ordigni bellici sono stati trovati all’interno di un appartamento di un palazzo di via Saverio Scrofani, al civico 27 nella zona di piazza Don Bosco a Palermo. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, i vigili del fuoco, i carabinieri ed il 118 a supporto in caso di emergenza.

Per precauzione la zona è stata chiusa e sono stati evacuati il palazzo e le attività commerciali presenti lungo la strada chiusa.