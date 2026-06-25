Una segnalazione dei residenti ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco a Palermo, dove in una villetta di via Cartagine sono stati rinvenuti tredici serbatoi di gas per autovetture. Le bombole erano state abbandonate sul posto e, secondo le prime ipotesi, potrebbero provenire dallo smontaggio di veicoli rubati.

Le operazioni di svuotamento e messa in sicurezza

La presenza dei serbatoi, risultati tutti carichi, ha determinato una situazione di rischio per le abitazioni circostanti. Per eliminare il pericolo, i vigili del fuoco hanno dovuto collegare i dispositivi tra loro e procedere alla combustione controllata del gas. L’operazione, eseguita tramite l’accensione di una torcia, è proseguita fino a tarda notte.

Lo smaltimento dei serbatoi

Una volta completato lo svuotamento del combustibile e accertata la totale sicurezza dell’area, le strutture metalliche sono state messe in sicurezza. Nei prossimi giorni i serbatoi verranno trasferiti per essere avviati alle normali procedure di smaltimento previste dalle norme vigenti.