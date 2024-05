Traffico rallentato. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Attimi di paura al ponte di Bonagia, a Palermo. Questo pomeriggio, intorno alle 16, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto nei pressi dell’incrocio di via Nicolò Azoti. Per cause ancora da chiarire, uno dei due mezzi (una Fiat Panda nera) è finito ribaltato sulla sede stradale. L’altro, una Smart, ha invece terminato la sua corsa contro un muro. Sarebbero tre i feriti, trasportati per accertamenti all’ospedale Civico di Palermo.

Incidente a Bonagia, il soccorso dei vigili del fuoco









Sul posto è immediatamente giunto il personale dei vigili del fuoco, allertato da alcuni passanti presenti in zona. Il personale del 115 ha provveduto a tirare fuori i passeggeri dall’auto finita sottosopra. A coadiuvare il lavoro di soccorso anche i mezzi del 118. Sarebbero tre le persone rimaste ferite in seguito all’impatto verificatosi al ponte di Bonagia (l’uomo alla guida, la moglie e il figlio). Non sono ancora note le condizioni dei passeggeri, i quali sono stati trasportati all’ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Sul posto anche il personale di pulizia stradale e dell’infortunistica, il quale adesso avrà il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’auto ribaltata è stata delimatata da alcuni coni di segnalazione, ma la sede stradale disponibile per i mezzi in transito ha subito delle riduzioni. Il traffico ha avuto dei rallentamenti per un paio d’ora. Una volta conclusi i rilievi, i mezzi sono stati portati via con un carroattrezzi.

Altro impatto alla Conigliera

Quello di Bonagia non è solo incidente di una certa entità verificatosi oggi a Palermo. Questa mattina, intorno alle 11.30, si è verificato un altro incidente in via Umberto Maddalena. Tratto stradale conosciuto anche come la “Conigliera”. L’impatto è avvenuto nei pressi dell’ingresso di Poggio Ridente. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto (una Hyundai) e una moto. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi del 118, i quali hanno soccorso gli incidentati. I conducenti sono stati portati all’ospedale più vicino per accertamenti, anche se le loro condizioni non sono sembrate gravi. Nell’impatto, l’auto ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, danneggiandolo in maniera seria. A ricostruire la dinamica, come al solito, sarà l’infortunistica stradale.