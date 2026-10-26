La guida

La Regione Siciliana riconosce un bonus di 1.000 euro per ogni bambino nato nel 2026 nelle famiglie con Isee fino a 10.000 euro: la domanda va presentata al Comune di residenza entro 45 giorni dalla nascita. Non è automatico: per tutto il 2026 ci sono 1,5 milioni di euro, quanto basta per 1.500 bonus, e si assegnano in graduatoria a partire dagli Isee più bassi.

Bonus bebè Sicilia: chi ne ha diritto

Nell’avviso pubblico dell’assessorato regionale della Famiglia la misura si chiama «Bonus figlio». Spetta ai genitori naturali, adottivi o affidatari che hanno tre requisiti:

cittadinanza italiana o di un Paese Ue oppure, per i cittadini extracomunitari, un permesso di soggiorno ;

italiana o di un Paese Ue oppure, per i cittadini extracomunitari, un ; residenza in Sicilia al momento del parto, dell’adozione o dell’affido (per adozione e affido conta la data del decreto del Tribunale per i minorenni);

al momento del parto, dell’adozione o dell’affido (per adozione e affido conta la data del decreto del Tribunale per i minorenni); Isee del nucleo familiare non superiore a 10.000 euro.

La domanda la presenta uno dei genitori oppure, se sono impossibilitati, chi esercita la potestà parentale.

Bonus bebè Sicilia: le scadenze per i nati di settembre e ottobre

Il termine che conta per le famiglie è uno solo: 45 giorni dalla data di nascita. Contandoli dal giorno della nascita, ecco alcuni esempi:

nato il 12 settembre: domanda entro il 27 ottobre;

nato il 15 settembre: entro il 30 ottobre;

nato il 30 settembre: entro il 14 novembre, che cade di sabato. Meglio non aspettare l’ultimo giorno, quando gli uffici potrebbero essere chiusi.

Chi è nato all’inizio di settembre, quindi, ha già superato i 45 giorni.

I bambini nati dal 1° aprile al 30 settembre 2026 rientrano nel secondo semestre. I Comuni hanno tempo fino al 20 novembre per inviare le richieste alla Regione. I nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 non restano fuori: la domanda va fatta comunque entro 45 giorni, ma finisce nel primo semestre del 2027 e il bonus viene pagato l’anno prossimo.

Attenzione ai «semestri»: non sono quelli del calendario

I 45 giorni servono a presentare la domanda, ma a stabilire quando il bonus viene pagato è un altro criterio: il semestre di riferimento, che nell’avviso non coincide con i semestri del calendario. Le finestre sono queste:

nati dal 1° aprile al 30 settembre 2026 : secondo semestre, i Comuni trasmettono le richieste alla Regione entro il 20 novembre 2026;

: secondo semestre, i Comuni trasmettono le richieste alla Regione entro il 20 novembre 2026; nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026: primo semestre 2027, con pagamento nell’anno successivo.

In pratica un bambino nato in ottobre o novembre rientra nella finestra del 2027, anche se la domanda va presentata subito entro i 45 giorni. Chi fa il calcolo pensando ai semestri gennaio-giugno e luglio-dicembre sbaglia la previsione sui tempi di pagamento.

Bonus bebè Sicilia: come si presenta la domanda

La domanda si consegna all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Va compilata sul modello regionale (Allegato B dell’avviso), che è una dichiarazione sostitutiva, e va accompagnata da:

un documento d’identità valido;

valido; l’ attestazione Isee valida alla data della domanda;

valida alla data della domanda; il permesso di soggiorno valido, per i cittadini extracomunitari;

valido, per i cittadini extracomunitari; il provvedimento di adozione o affidamento, se c’è.

Sono documenti obbligatori: senza, la domanda non viene ammessa. È il Comune a verificare le carte e a trasmetterle alla Regione.

Bonus bebè Sicilia: perché non tutti lo riceveranno

Il bonus si assegna con una graduatoria regionale per ogni semestre, nei limiti dei fondi disponibili. L’ordine è questo:

prima gli Isee più bassi ;

; a parità di Isee, i nuclei con più componenti , neonato compreso;

, neonato compreso; a parità anche di questo, l’ordine cronologico delle nascite.

Se arriveranno altre risorse, la Regione scorrerà la graduatoria. I soldi li versa il Comune, dopo il riparto deciso con decreto regionale.

Bonus bebè Sicilia: si cumula con altri aiuti?

Sì. Secondo l’avviso, il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e si può cumulare con altri contributi o indennità simili. Il modulo è disponibile all’ufficio Servizi sociali del proprio Comune, a cui conviene chiedere anche gli orari di ricevimento prima della scadenza dei 45 giorni.

Domande frequenti

Il bonus bebè della Regione Siciliana spetta anche ai cittadini stranieri?

Sì, a determinate condizioni. L’avviso 2026 della Regione Siciliana ammette i genitori con cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea e anche i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, da allegare alla domanda. Servono comunque la residenza in Sicilia al momento della nascita e un Isee non superiore a 10.000 euro.

Quanti soldi ci sono per il bonus bebè in Sicilia nel 2026?

Per il 2026 la Regione Siciliana ha stanziato 1,5 milioni di euro, che corrispondono a 1.500 bonus da 1.000 euro ciascuno. Le somme vengono assegnate con una graduatoria per ogni semestre, a partire dagli Isee più bassi. Se arriveranno altre risorse, la Regione scorrerà la graduatoria dei richiedenti rimasti esclusi.

Chi è nato a ottobre può chiedere il bonus bebè?

Sì. Per i bambini nati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026 la domanda va presentata comunque al Comune entro 45 giorni dalla nascita. Queste richieste rientrano però nel primo semestre del 2027, quindi il bonus da 1.000 euro verrà pagato nel corso dell’anno successivo.

Quando viene pagato il bonus bebè della Regione Siciliana?

Il pagamento dipende dal semestre di riferimento, che non corrisponde ai semestri del calendario. Le domande dei nati fra il 1° aprile e il 30 settembre 2026 rientrano nel secondo semestre e i Comuni le trasmettono alla Regione entro il 20 novembre 2026. Quelle dei nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 rientrano nel primo semestre 2027 e il bonus viene erogato l’anno prossimo. In entrambi i casi la domanda va comunque presentata entro 45 giorni dalla nascita. I soldi li versa il Comune dopo il riparto disposto con decreto regionale.