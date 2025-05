L’assessorato regionale alle Attività produttive ha definito la riprogrammazione dei fondi finalizzati all’erogazione del Bonus Energia, con uno stanziamento complessivo di 12,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Poc Sicilia.

La misura consentirà di liquidare il contributo a oltre 450 aziende siciliane che avevano presentato domanda, ma erano rimaste in attesa per mancanza di fondi. A queste si aggiungono oltre 500 imprese di dimensioni minori che, grazie a un’ulteriore integrazione da 1,2 milioni di euro, riceveranno il sostegno previsto.

La soddisfazione dell’assessore Tamajo

“Il Bonus Energia – spiega l’assessore Edy Tamajo – è stato pensato per accompagnare le imprese siciliane in un momento complesso, segnato dagli effetti economici della pandemia e dall’aumento dei costi energetici causato dal conflitto in Ucraina. Si tratta di un intervento concreto per restituire liquidità e fiducia al sistema produttivo dell’Isola. Con questa misura, il governo Schifani completa un percorso atteso da tante imprese. Era nostro dovere dare seguito agli impegni presi e non lasciare indietro nessuno. Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità per trovare le risorse e sbloccare una situazione che pesava su centinaia di realtà produttive. Oggi diamo un segnale chiaro: la Regione è presente, ascolta e agisce. Le aziende siciliane non chiedono assistenza, ma opportunità. E noi stiamo costruendo le condizioni perché possano continuare a investire, a creare lavoro, a generare valore. Dalla crisi si esce con il coraggio, ma anche con il sostegno delle istituzioni. Questo è il senso del nostro impegno quotidiano”.

A dicembre i primi 76 milioni

A dicembre scorso avevano ricevuto il “Bonus Energia” le 2.756 imprese siciliane ammesse al contributo della Regione per compensare l’aumento dei costi di elettricità nel 2022. Il decreto di liquidazione degli aiuti previsti dal bando gestito dall’assessorato regionale delle Attività produttive che assegna in totale oltre 76 milioni di euro era stato pubblicato il 14 dicembre 2024.

All’avviso, pubblicato il 30 dicembre 2022, hanno partecipato 3.484 imprese: di queste 2.756 fanno parte degli elenchi delle finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili pari a 76 milioni e 148 mila euro. La misura, oltre a fornire un incentivo economico alle aziende, consentendo loro di ridurre i costi, promuove l’efficienza energetica, incoraggiando le imprese ad adottare pratiche sostenibili e a investire in tecnologie più efficienti. Le istanze sono state finanziate a seguito di una valutazione dei costi dichiarati dalle imprese e di un controllo delle fatture di pagamento. I costi di energia rilevati vanno da un intervallo compreso tra +3,675% e +52,31%.

Adesso con i fondi dell’integrazione si completano i pagamenti anche alle imprese rimaste fuori