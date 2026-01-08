Via libera definitivo alla graduatoria: 3.125 imprese ammesse, 516 aziende recuperate, oltre 12,5 milioni di euro dal Poc.

L’assessorato regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, chiude definitivamente il percorso del Bonus Energia. Con il D.D.G. n. 3798 del 31 dicembre 2025 è stata adottata la graduatoria definitiva che consente di coprire tutti gli aventi diritto, recuperando anche le aziende rimaste inizialmente escluse per carenza di risorse.

Grazie alla Dgr 314/25 (proposta riprogrammazione da parte dell’ assessore Tamajo) sono state infatti reperite tutte le risorse necessarie, all’ammissione complessiva di 3.125 imprese aventi diritto, con l’inserimento di 516 aziende in più rispetto alla prima graduatoria; grazie ad uno stanziamento aggiuntivo di oltre 12 milioni e mezzo di euro, a valere sulle risorse del POC. I contributi vanno da un minimo di 3 mila euro, in base ai parametri previsti dall’avviso. I pagamenti verranno definitivi tra la fine di gennaio e i primi di febbraio.

“Avevamo preso un impegno preciso con le imprese siciliane e oggi possiamo dire di averlo mantenuto – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo –. Con il recupero delle risorse e l’adozione della graduatoria definitiva siamo riusciti a dare copertura a tutti gli aventi diritto, senza lasciare indietro nessuno. È un segnale concreto di attenzione verso il tessuto produttivo che ha sofferto l’aumento dei costi energetici.” “Chiudiamo un percorso complesso – aggiunge Tamajo – ma lo facciamo con un risultato importante: 3.125 imprese sostenute, 516 aziende recuperate, oltre 12,5 milioni di euro messi in campo. Ora si passa alla fase dei pagamenti, che partiranno a breve. Il governo Schifani è al fianco delle imprese non con annunci, ma con atti e risorse vere. Ringrazio il dipartimento dell’assessorato alle Attività Produttive, di cui mio onore di fare parte, che ha lavorato senza sosta per ottenere questo risultato. Con l’adozione della graduatoria definitiva si conclude formalmente l’iter del Bonus Energia, uno degli interventi più rilevanti messi in campo dalla Regione Siciliana per sostenere il sistema produttivo nell’emergenza legata al caro-energia”.



