Pubblicato l’avviso del dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti che definisce finalità, criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto per quanti abbiano acquistato una lavastoviglie nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025.

Il bonus

L’intervento, che attua una norma contenuta nella legge regionale 25/2024, ha come obiettivo la promozione fra le famiglie siciliane dell’uso razionale dell’acqua. La dotazione finanziaria è pari a 196 mila euro, e l’ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà massimo di 200 euro e, in ogni caso, non potrà superare il limite del 50% della spesa sostenuta. Destinatari dell’agevolazione sono colori che alla data di presentazione della domanda abbiano acquistato una lavastoviglie ad uso domestico, siano residenti in Sicilia e non abbiano riportato condanne penali.

L’agevolazione

L’agevolazione verrà erogata fino ad esaurimento della dotazione finanziaria secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze al dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti. I termini per la presentazione delle domande saranno fissati con un ulteriore avviso pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento Acqua e rifiuti e sul sito della Regione Siciliana dopo il 15 gennaio 2025.

L’avviso con i requisiti di accesso al contributo e la documentazione da trasmettere è scaricabile a questo link sul sito istituzionale della Regione Siciliana e al link della pagina del dipartimento Acqua e rifiuti.

Il bonus bebè in Sicilia

Ammontano a oltre 720 mila euro i fondi che la Regione Siciliana metterà a breve a disposizione dei Comuni per il pagamento del bonus bebè relativo al primo semestre del 2024. L’elenco dei beneficiari, che percepiranno il contributo economico di mille euro, è stato pubblicato dall’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali. Le somme verranno erogate alle amministrazioni che avevano trasmesso le richieste e che dovranno, a loro volta, occuparsi di effettuare i pagamenti alle famiglie in graduatoria.

Dichiarazioni dell’Assessore Albano sul Bonus Bebè

“Il tema della natalità è diventato cruciale – dichiara l’assessore Nuccia Albano – ed è doveroso che ogni amministrazione intraprenda iniziative e intervenga con misure efficaci, soprattutto per le fasce più deboli. Il bonus bebè, voluto dal governo regionale, è una misura a sostegno di chi si trova a vivere uno dei momenti più belli, ma anche tra i più impegnativi, della propria vita. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza, in maniera concreta, alle famiglie in forti difficoltà economiche”.

Like this: Like Loading...