Bonus Pubblicità 2021: Sino al 31 marzo di quest’anno è possibile presentare domanda

Risparmio Bonus: Si risparmia il 50% sui giornali, anche online

Il Bonus Pubblicità previsto per il 2021 è leggermente diverso dal precedente anno, ma questa differenza è sostanziale e a favore degli investitori, con una importante specificità prevista per i giornali quotidiani e periodici, anche online.

Infatti, le campagne pubblicitarie effettuate su giornali quotidiani e periodici, fisici o anche solamente online, potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% del costo sostenuto e non alla quota di incremento rispetto al precedente anno. Questo specifica vale anche per le emittenti televisive e radiofoniche locali.

Come richiedere il Bonus Pubblicità

Per l’accesso al Bonus Pubblicità è prevista una procedura in due fasi:

Dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2021 bisogna presentare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta. Il modulo da utilizzare per la richiesta del Bonus Pubblicità 2021 va compilato in tutte le sue parti.

bisogna presentare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta. Il modulo da utilizzare per la richiesta del Bonus Pubblicità 2021 va compilato in tutte le sue parti. Dal 1° al 31 gennaio 2022 si passa alla seconda fase che prevede la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva

Per effettuare entrambi gli adempimenti bisogna utilizzare il modulo dell’ Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni per compilarlo.

Come si può utilizzare il credito d’imposta

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione si può effettuare non soltanto sulle imposte sui redditi di esercizio ma anche su altri tributi:

Iva a debito

imposte sostitutive delle imposte sui redditi

contributi previdenziali ed assistenziali

premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Il 50% di risparmio è un ottimo aiuto per le imprese e professionisti

In questi due anni di serie difficoltà a causa della pandemia da Covid-19 per tutti i lavoratori e per i datori di lavoro, gli investimenti pubblicitari sono più che mai necessari. Il risparmio del 50% è un’opportunità fantastica e può cambiare le sorti dell’immediato futuro lavorativo e in più aiuta a valutare con maggiore serenità la programmazione di campagne pubblicitarie utili a superare la condizione di stallo in cui versano molte imprese.

L’ottimo rapporto costi-benefici della pubblicità online costituisce, poi, un ulteriore e decisivo supporto al rilancio delle politiche di comunicazione delle aziende.

Per richiedere informazioni sulle molteplici e personalizzabili offerte pubblicitarie su BlogSicilia basterà contattarci all’account commerciale marketing@blogsicilia.it.