Inferno incendi, 120 famiglie evacuate a Mondello, sgomberato villaggio turistico a San Vito

Ignazio Marchese di

25/07/2023

Allarme incendi tra il Palermitano e il Trapanese, evacuati circa 400 immobili tra abitazioni, strutture sanitarie, turistiche e persino religiose. L’emergenza roghi non molla la sua presa sulla Sicilia occidentale ed oggi è prevista un’altra giornata campale specie nella zona occidentale della Sicilia. Ben 120 famiglie evacuate tra via Tolomea a Mondello, Capo Gallo e Poggio Ridente.

Migliaia di sfollati

Sono state 1.500 le persone sfollate e 20 le abitazioni danneggiate dalle fiamme in questa lunga notte di incendi. Proseguirà anche oggi visto che si prevedono temperature molto elevate. E’ questo il bilancio di una lunga giornata di incendi che ha visto impiegati centinaia di vigili del fuoco, forestali, la protezione civile, carabinieri e polizia. L’elenco dei comuni interessati da vasti incendi, oltre il capoluogo siciliano, è lunghissimo. Si va da Partinico a Cinisi a Terrasini, Borgetto, ma anche Monreale e Cefalù. A Borgetto evacuate altre 70 famiglie e 20 pazienti della comunità psichiatrica Cristo Pantocratore. Allontanati anche 25 boy scout dall’area di ristoro Monte Gradara. Nel corso dell’evacuazione una persona è rimasta ferita.

L’incendio vicino l’aeroporto

L’aeroporto di Punta Raisi è stato chiuso a causa di un incendio perimetrale. Numerosi black out a Palermo fino a tarda notte L’energia non è arrivata in via Messina Marine.

Santuario lambito

Devastanti incendi questa notte tra Borgetto, Partinico, Cinisi, Terrasini e tante altre zone del comprensorio. In particolare aggredito dalle fiamme monte Gradara a Borgetto, dove sono andati in fumo diversi ettari di macchia mediterranea. Fiamme che si sono spinte sino alla zona di Romitello e che hanno lambito il santuario. Momenti di panico e paura per i padri passionisti e per i tanti fedeli tanto da essere presa la decisione di portare il venerato quadro della Madonna di Romitello in paese. Adesso è custodito all’interno della chiesa Madre al riparo da ogni rischio.

Altri incendi di grande entità hanno riguardato le zone di Terrasini e Cinisi dove in alcuni casi sono state minacciate dalle fiamme alcune abitazioni. Anche l’autostrada A29 Alcamo-Trapani chiusa per vasto incendio. Interdetti nella notte e sino all’alba molti svincoli lungo l’asse tra Palermo e Mazara del Vallo.

Nel Trapanese

La situazione più complicata nel Trapanese a San Vito Lo Capo dove a Calampiso è stato evacuato il villaggio turistico. La prefettura di Trapani ha attivato il centro coordinamento soccorsi in relazione agli incendi sviluppatisi in provincia. I carabinieri, insieme a vigili del fuoco, aeronautica e altre forze di polizia sono impegnati per mettere in sicurezza i cittadini nelle aree interessate dalle fiamme. Chiusa anche la A29 in entrambi i sensi per incendio all’altezza della galleria di Segesta. Fiamme anche ad Erice nella zona del demanio San Matteo, impegnati i carabinieri delle stazioni di Erice, San Vito, Buseto Palizzolo e le radiomobili di Trapani e Alcamo.