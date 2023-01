Si riforma la pozza fra piazza della Pace e via Archimede

A volte ritornano. L’acqua di fogna torna ad invadere le strade di Borgovecchio. A causa della pioggia caduta nelle ultime settimane sul capoluogo siciliano, il sistema di drenaggio delle acque meteoriche fra piazza della Pace e via Archimede è andato nuovamente in tilt.

Borgovecchio, l’acqua di fogna si riversa in strada

La logica conseguenza è la formazione, di nuovo, della celeberimma pozza d’acqua di falda mista a fogna presente sulla sede stradale. Laghetto dall’odore decisamente poco gradevole che diventa inoltre possibile fonte di pericolo per i pedoni che si trovano a transitare in zona, magari per raggiungere il centro comunale di raccolta o i due plessi scolastici presenti a pochi metri di distanza. Il rischio è, chiaramente, quello di venire investito dall’ondata d’acqua sollevata dai mezzi in transito, visto la mancanza di segnalazioni adeguate sul posto.

Quello di Borgovecchio, infatti, è un problema che vede le sue radici radicate nel tempo. Criticità le cui segnalazioni partono oltre sei anni fà, con i residenti del plesso abitativo di piazza della Pace che hanno più volte trovato gli scantinati del proprio palazzo allagata. I cittadini si sono arrangiati con una pompa idrovora di fortuna, essendo che il plesso ne era sprovvisto. Meccanismo che drenava i propri fluidi nella limitrofa fognatura. Ma quando la stessa si è otturata, l’acqua si è riversata in strada, con le conseguenze che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Un problema a cui si era posto fine con una serie di interventi straordinari sul sistema fognario condotti da Amap ma che oggi si è ripresentato in tutta la sua potenza.