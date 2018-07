Seicento secondi. Tanto è durata la presenza in terza commissione all’Ars dell’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano durante l’audizione sui Patti di sviluppo con i dieci rappresentati dei Distretti produttivi siciliani. A denunciarlo sono le deputate regionali del M5S, Angela Foti e Jose Marano, che puntano il dito contro l’atteggiamento dell’esponente del Governo Musumeci, che non ha nemmeno provveduto a farsi sostituire.

“Turano è intervenuto per 10 minuti – dicono le due parlamentari – con una relazione confusa sulla delicata situazione dei distretti produttivi, salvo poi congedarsi, senza nemmeno indicare un delegato. Se questa è la serietà con la quale si affrontano i temi dello sviluppo in questa terra siamo all’anno zero. Capiamo che per ragioni istituzionali l’assessore abbia dovuto lasciare l’assise, di certo però avrebbe potuto indicare qualcuno che presenziasse all’incontro, convocato da tempo. Invece niente. Fa il paio con l’andamento dell’Ufficio dei Distretti dell’assessorato: completamente inattivo”.

“Nel periodo storico in cui viviamo – dicono ancora Foti e Marano – con le nostre aziende in crisi, non si può affrontare con superficialità un momento così importante di confronto con le categorie. In Commissione bisogna introdurre le parole: mercato, competitività e posizionamento ed avviare serie e concrete azioni per risollevare la nostra economia”. “Nel corso dell’incontro – concludono le deputate – è stato presentato un documento dai rappresentanti dei Distretti produttivi. Chiediamo che la commissione lo faccia proprio, approvando una risoluzione”.

Turano non si scompone e controbatte “Spiace che le colleghe Marano e Foti siano più impegnate a cronometrarmi che ascoltare. Ad ogni modo se serve spendere più tempo con loro per chiarirgli la situazione dei distretti produttivi, sono assolutamente disponibile”. Così l’assessore per le Attività produttive Mimmo Turano replica alle deputate del M5S sulla sua presenza in commissione.

“Giova anche ricordare alle colleghe – continua Turano – che l’assessore dopo l’audizione non è andato a passeggiare ai giardinetti ma ad un importante incontro sui cantieri navali di Palermo per i quali ha anche convocato un tavolo tecnico per il prossimo 25 luglio”.