Il video virale che riprende la lite

Botte da orbi nel cuore della movida palermitana. Lanci di sedie e tavolini per motivazioni ancora da chiarire a piazza Sant’Anna, Palermo. Diventa virale il video che riprende alcuni giovani in preda ad una rissa, l’accaduto risalirebbe ad alcune settimane fa. Ennesimo episodio che dimostrerebbe il dilagare della violenza fra i giovani, spesso causata per motivi futili.

Nel video, realizzato da un passante, vengono mostrati due ragazzi che, dopo aver preso due sgabelli di un locale vicino, li scagliano contro la folla colpendola. Inoltre è possibile notare anche altri ragazzi che si picchiano, poi successivamente divisi. Sgabelli in mille pezzi e caos, questo il riassunto di quanto registrato da un passante. Sembrerebbe non ci sia alcun ferito a seguito del fatto.

Piovono critiche sui social: “Ah la bella movida palermitana che tutta l’Europa ci invidia!” – commenta un utente- “Palermo è da almeno 10 anni che è immondizia pura. Nulla di stupefacente, tutto nella norma” – scrive un altro -. C’è anche chi ironizza su quanto documentato dal video: “Cocktail e sedia in faccia è in omaggio”.

Alcuni episodi analoghi

La stagione estiva appena passata è stata protagoniste di innumerevoli risse presso la borgata marinara di Sferracavallo. Lo scorso 16 settembre è scoppiata una rissa tra baby gang a causa di un like su Facebook o Instagram “di troppo” rivolto ad una giovane della Marinella. Anche in quell’occasione sono volate sedie e tavolini ma senza causare feriti. La maxi rissa è stata interrotta dal suono delle sirene che ha riportato l’ordine a piazza Beccadelli.

Un altro episodio analogo sarebbe capitato al luna park di Sferracavallo. In occasione dei festeggiamenti per i santi Cosma e Damiano, una decina di persone se la sono data di santa ragione. I protagonisti della rissa sono stati due gruppi di giovani che, davanti agli occhi di famiglie e bambini, si sono resi protagonisti di uno scontro.

Un far west che accomuna tutto il territorio palermitano, dal centro alle borgate del capoluogo e che non mostra alcun segno di miglioramento.

