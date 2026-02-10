Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha disposto un provvedimento di divieto di accesso per manifestazioni sportive nei confronti di 13 calciatori delle squadre dello “Sferracavallo 2023 Asd” e l’Asd Real Caccamo”.

Gli scontri sono avvenuti il 2 marzo del 2025 nel campo di calcio a Partanna Mondello, valevole per il campionato di seconda categoria. I giocatori hanno dato vita ad una violenta rissa, generata da un fallo, iniziata quindi in campo e proseguita negli spogliatoi. L’incontro era stato sospeso nel primo tempo. Sono dovuti intervenire diversi agenti per riportare la calma.

Sulle dichiarazioni dell’arbitro e dall’osservatore arbitrale, sono stati individuati dagli agenti della digos i tredici calciatori. Tutti gli atleti sono stati sanzionati dal “giudice sportivo” e, il questore h disposto un divieto di accesso a manifestazioni sportive di un anno. Nei confronti di uno dei 13, uno stesso provvedimento è stato emesso dal questore di Trapani nell’aprile del 2024, per 7 anni.