Intervento dei carabinieri forestali

I carabinieri forestali hanno denunciato C.T. un palermitano di 61 anni sorpreso nei pressi della foce del fiume Himera in territorio di Termini Imerese (Pa) mentre catturava cardellini.

Il bracconiere è stato bloccato più volte nel mercato di Ballarò a vendere i piccoli volatili dentro gabbie anguste. Sul letto del fiume erano stato piazzato un sistema di reti, comandato tramite un meccanismo a scatto, per 10 metri quadrati con un piccolo volatile legato al centro della rete utilizzato da richiamo e un secondo nascosto tra la vegetazione.

Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. Per contrastare questo fenomeno c’è una stretta collaborazione tra i carabinieri e le associazioni di protezione animale. In questo caso la segnalazione è arrivata dalla Lipu.